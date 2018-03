A Fano le qualificazioni regionali per il Campionato Italiano Cadetti di Judo

26 marzo 2018 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Domenica delle Palme all’insegna del Judo nella palestra del Circolo Didattico Statale Sant’Orso a Fano con la fase regionale di qualificazione ai Campionati Italiani Cadetti 2018 di Judo.

Ventotto i judoka provenienti da varie città delle Marche che hanno preso parte a questa competizione rivolta esclusivamenteainati dal 2003 al 2001con il grado minimo di cintura blu e valida anche come Campionato Regionale di classe. Tale fase regionale costituisceperciò uno degli appuntamenti più importanti nel calendario FIJLKAM regionale, in quanto classificarsi al primo posto significa non soltanto conquistare l’accesso alla fase nazionale ma anche aggiudicarsi il titolo di Campione Regionale U18 nella propria categoria di peso.

Ed eccoli gli undici Campioni Regionali che i prossimi 21 e 22 aprile a Lido di Ostia (RM) lotteranno con i colleghi delle altre regioni italiane per il Tricolore Cadetti: Diletta Quattrini (F/44 kg, Judo Club Sakura Osimo), Martina Brugnoni (F/52 kg, Judo Porto San Giorgio), Elena Possanzini (F/63 kg, Budo Center Jesi), Sara Giannelli (F/+70 kg, Judo Club Camerano), Alessandro Russo (M/46 kg, Judo Fazi Pesaro Urbino), Antonio Russo (M/55 kg, Judo Fazi Pesaro Urbino), Stefano Staffolani (M/60 kg, Judo Club Sakura Osimo), Davide Fusella (M/66 kg, Judo Club Sakura Osimo), Giulio Pompei (M/73 kg, Polisportiva Senigallia), Luca Castelli (M/81 kg, Judo Club Urbisaglia), Alessio Recanatini (M/+90 kg, Judo Club Camerano); grazie ad un criterio federale che premia le categorie più partecipate, anche il Vice Campione Regionale della categoria M/66 kg Giuliodori Nicola (Judo Club Sakura Osimo) sarà ammesso alle finali nazionali.

A questo elenco vanno aggiunti gli atleti marchigiani qualificati di diritto: Giada Senesi (F/52 kg, Tatami Club Tolentino), Margherita Spadoni (F/57 kg, Judo Club Sakura Osimo), Carolina Mengucci (F/70 kg, Polisportiva Senigallia), Erik Klepp (M/90 kg, Polisportiva Senigallia), qualificati attraverso la ranking list nazionale; Mattia Proietti (M/55 kg, Judo Club Sakura Osimo), Richard Alex Naghi (M/66 kg, Judo Club San Marino), Jean Carletti (M/90 kg, Judo Club Camerano), medagliati nell’anno 2017.