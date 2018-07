A Pergola la 48esima Festa del Vino: degustazioni, musica e divertimento

20 luglio 2018 // di Fanoinforma // Comments

Pergola (PU) – Eccellenze enogastronomiche, degustazioni, musica e divertimento per grandi e bambini: torna il 20, 21 e 22 luglio la Festa del Vino di Pergola, in provincia di Pesaro Urbino, una delle più longeve e di maggiore successo della provincia pesarese e dell’intera regione.

La 48esima edizione, organizzata come sempre dalla Pro Loco, con il patrocinio dell’Unpli Marche, si svolgerà nel meraviglioso centro storico della città dei Bronzi dorati.

Tre giorni di festa per la valorizzazione del Pergola Doc e del visciolato e la promozione della città, in primis dei Bronzi dorati.

Ricco e variegato come sempre il programma ideato, si spazia dai concerti all’animazione per bambini, dalle degustazioni delle tipicità locali ai menù enogastronomici e non solo delle cantine.

«Una festa storica – evidenzia Silvia Orlandi – che è nel cuore dei pergolesi, un evento capace di attirare ogni anno tantissimi visitatori. Saranno tre giornate ricche di appuntamenti per grandi e bambini. Un grande ringraziamento a tutti i volontari e a quanti collaborano. L’obiettivo principale è quello di far conoscere e valorizzare gli eccellenti prodotti tipici pergolesi, a partire dal Pergola Doc e dal visciolato. Lo faremo con degustazioni e altre iniziative. Sarà l’occasione anche per chi verrà a Pergola di visitare la città e ammirare le nostre tante bellezze storico artistiche, dal museo dei Bronzi dorati alle meravigliose chiese».

La festa scatterà venerdì alle 19 con l’apertura delle cinque cantine: Lo strabacco, La cantina del Priore, Bacco bancone, L’indovino, Rockers & vino. Cantine che proporranno ricchi menù con tante specialità locali, annaffiate dai migliori vini del territorio. La serata s’accenderà con il concerto alle 22.30, in piazza Ginevri, dei Contrabbanda.

Sabato, invece, la festa partirà già alle 18, con l’apertura sia delle cantine che dell’area dedicata ai bambini. Piazza Ginevri s’animerà con Il Volo Dj.

Anche a pranzo saranno aperte le cantine domenica. Una lunga giornata che si concluderà alle 22 con il concerto degli Shampoo. Musica anche al Parco Mercatale dove oltre ai concerti sono in programma motoconcentrazione e auto Usa. L’ingresso è gratuito. Per informazioni: info@prolocopergola.it – www.prolocopergola.it – Pagina Fb Pro Loco Pergola