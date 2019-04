A San Lorenzo in Campo la Sagra del Castagnolo: Pasquetta tra enogastronomia e cultura

18 Aprile 2019 // di Fanoinforma // Comments

San Lorenzo in Campo (PU) – La Pro Loco Laurentina, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di San Lorenzo in Campo e dell’Unpli Marche il lunedì di Pasqua organizza la 64esima edizione della Sagra del Castagnolo, fra le più antiche delle Marche. Storia, passione, tradizione con i profumi della tavola, i prodotti enogastronomici tipici, si mescolano con la bellezza di un paese ricco di storia, arte e cultura: l’ideale per trascorrere il giorno di Pasquetta.

Dal lontano 1955 le donne di San Lorenzo in Campo preparano con lo stesso amore e cura i castagnoli per celebrare la Pasqua. Il castagnolo è stato inserito tra i prodotti tipici regionali delle Marche nella sua variante al farro tipicamente laurentina. Il castagnolo al farro inoltre è stato il primo prodotto a dotarsi della denominazione “De.C.O” – Denominazione Comunale di Origine. Sarà possibile degustarlo negli stand gastronomici della Pro Loco.

Alle 10, in piazza Verdi, una delle novità delle ultime edizioni: la colazione del contadino a base di prodotti tipici come la crescia di Pasqua, salumi e formaggi. Un’idea nata per riscoprire tradizioni e valorizzare le tipicità locali. Sempre in mattinata apriranno gli stand della Pro Loco.

Nel pomeriggio animazione per bambini, concerto degli Evergreen, musica anni 60-70-80 e l’attesa estrazione della lotteria del castagnolo alle 18. Primo premio un barbecue.

Enogastronomia, tradizioni, divertimento, ma anche cultura, con la possibilità di visitare musei, teatro e chiese.

San Lorenzo in Campo permette al turista un tour suggestivo tra storia, cultura, arte, enogastronomia e natura. Da visitare le numerose chiese, tra cui l’Abbazia Benedettina, fra i più bei monumenti romanico-gotici esistenti nelle Marche, i musei, quello Archeologico del territorio di Suasa e delle Terre Marchigiane, il teatro “Mario Tiberini” e l’affascinante centro storico.Ingresso libero. Maggiori informazioni: info@proloco-sanlorenzo.it – 0721.776479