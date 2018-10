A Sant’Angelo in Vado si celebra il tartufo con tanti appuntamenti Made in Fano

9 ottobre 2018 // di Fanoinforma // Comments

Sant’Angelo in Vado (PU) – E’ la mostra dedicata al tartufo regina delle Marche e mai come quest’anno parlerà fanese. Dal 13 ottobre al 4 novembre, per 4 week end, a Sant’Angelo in Vado c’è l’evento dedicato al Bianco Pregiato delle Marche, appuntamento che da 55 anni richiama nel borgo dell’Alta Valle del Metauro tantissimi visitatori e che anche quest’anno prevede tanti eventi collaterali. Ben 6 di questi vedranno come protagonisti personaggi di Fano o comunque legati alla Città della Fortuna a cominciare da domenica 14 ottobre quando alle 17 in Piazza Umberto I, nell’area “green” ribattezzata “Giardino degli Amori Segreti”, il cantautore Davide Grilli presenterà il nuovo Lp “Finchè avrò Voce”. Nella stessa giornata, dalle 10 alle 19, spetterà alla Colonia Iulia Fanestris far tornare Vado indietro nel tempo con delle attività didattiche legate all’antica Roma in programma in Piazza Pio XII. I Karta Karbone invece, band made in Fano, allieteranno vadesi e turisti sabato 20 ottobre, momento clou dello storico motoraduno, con un concerto live in programma alle 22 in Piazza Umberto I mentre il giorno seguente, domenica 21, a salire ai piedi del Monte Nerone sarà Manuel De March, 22enne con sindrome di down già Alfiere della Repubblica e campione dello sport, che racconterà come ha fatto a diventare protagonista del libro “I Trucioli di Pinocchio”. Parte rilevante della 55^ Mostra del Tartufo di Sant’Angelo in Vado saranno ovviamente gli show cooking previsti ogni domenica. Menù “fanese” il 28 ottobre con chef Marco Vegliò del Ristorante Il Galeone e domenica 4 novembre quando nella suggestiva cornice di Palazzo Mercuri, uno dei palazzi storici più belli del centro Italia, saliranno i pesaresi Marco Vitali e Carlo Giuseppetti, rispettivamente vincitori dei contest fanesi Chef in the City 2017 e Chef in the City Cocktail Edition 2018, chef e barman amatoriali che avranno il compito di soddisfare i palati dei presenti con squisiti abbinamenti tra drink e tartufo. Il programma completo della manifestazione è su www.mostratartufo.it.