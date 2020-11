Acquaroli preoccupato: “Tutte le nostre energie per non finire in zona arancio”

12 Novembre 2020 // di Fanoinforma // Comments

Pesaro (PU) – “Siamo in zona gialla e dobbiamo evitare di essere collocati in quella arancio. Siamo in una fase delicata. La corretta gestione di questo momento ci permetterebbe di guardare con positività i prossimi mesi”. Parole di auspicio quelle pronunciate dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli nel corso della riunione con i vertici di Confcommercio Pesaro che si è svolta questo pomeriggio in video conferenza.

Tra i temi trattati, il numero uno della Regione Marche ha illustrato le iniziative in campo economico che la giunta ha la volontà di attuare. “In vista della Finanziaria, vogliamo concentrarci su settori come il digital, l’internazionalizzazione, il marketing e la formazione che noi consideriamo strategici. Lo faremo con azioni mirate che includono anche risorse a fondo perduto. Per quanto riguarda il mondo dei tour operator vogliamo fissare a breve una riunione programmatica con i vertici di questo settore economico che sta soffrendo particolarmente”.

Sollecitato sulla T.A.R.I, Acquaroli ha spiegato che “sia un tema di competenza nazionale. Ne parleremo nella prossima riunione stato-regioni con l’intento di andare incontro a chi ha visto una sostanziale riduzione del proprio fatturato”. Acquaroli ha poi rimarcato: “Ci deve essere un disegno globale che valorizzi le nostre eccellenze territoriali, manifatturiere ed enogastronomiche. Vi anticipo che fra 10 giorni sarà pronta una bozza che sottoporremo agli interlocutori privilegiati come voi per avviare una discussone seria e proficua”.

Sollecitato sulla decisione dello Stato di San Marino di garantire l’apertura serale dei propri ristoranti in contrasto con le disposizioni del D.P.C.M del Consiglio dei ministri italiano, Acquaroli si è limitato ad osservare che “ne abbiamo parlato con i Prefetti delle nostre province. Purtroppo noi non abbiamo influenza su una decisione di un altro ente, per cui mi auguro ci sia maggiore buon senso”.