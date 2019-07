Agosto all’insegna dei “Concerti d’Organo”

29 Luglio 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Oltre ad un vasto programma di eventi estivi, la città della Fortuna, può fregiarsi della più antica rassegna organistica italiana. Stiamo parlando di Concerti d’organo, manifestazione giunta alla 58^edizione, organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Fano, dal Laboratorio Armonico, Terra dei Fioretti e patrocinata dalla Regione Marche, con il supporto amministrativo ed economico dell’Orchestra Sinfonica Rossini.

L’evento, che animerà tutti i venerdì di agosto la Chiesa di Santa Maria Nuova, può vantare la direzione artistica di Giovanni Maria Perrucci. Ad aprire il mese di concerti, sarà Elisa Teglia, organista e musicologa di Bologna, che affianca ad una intensa attività concertistica in tutta Italia ed in Europa, studi e ricerche per la valorizzazione del repertorio per organo, la realizzazione di rassegne musicali e corsi di formazione.

Venerdì 9 agosto sarà il turno dell’americano Gregory D’Agostino, che si esibirà in un concerto dai toni accattivanti. Venerdì 16 agosto, l’organo Bazzani, composta da circa 3000 canne, sarà suonato da Ruggero Livieri, mentre il 23 agosto sarà il momento del polacco Marek Stefansky. La chiusura di venerdì 30 agosto, sarà affidata dal trio Andrea Palladio, che oltre all’organo suonato da Enrico Zanovello, presenterà l’Oboe di Michele Antonello e il Fagotto di Steno Boesso.