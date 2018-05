Agricoltura e biologico: convegno lunedì 7 maggio con esperti del settore

4 maggio 2018 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – “Quali strategie per il futuro della nostra agricoltura?” E’ questo il titolo del convegno organizzato dall’Assessorato alle Attività Economiche e Produttive del Comune di Fano in programma lunedì 7 maggio 2018 alle 17.30 nella sala riunioni del Consorzio Agrario dell’Adriatico a Sant’Orso.

L’evento sarà l’occasione per un confronto sul tema degli obiettivi della Politica Agricola Comunitaria dopo il 2020, che impatterà significativamente sul nostro sistema agricolo locale, sulle misure previste già dal PSR Marche 2014/2020, ai fini di favorire la conversione delle aziende agricole al metodo biologico, e infine sull’importanza della formazione, innovazione e consulenza per sostenere un’agricoltura giovane e professionale.

Si parlerà inoltre di un’importante opportunità per tutte le aziende agricole interessate, ovvero la possibilità di aderire al bando relativo alla Sotto Misura 11.1 – Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica – PSR Marche 2014/2020. La scadenza del suddetto bando è prevista per il 15 maggio 2018. L’obiettivo della sottomisura è finalizzata a favorire il passaggio delle aziende dall’agricoltura convenzionale alle tecniche ed ai metodi dell’agricoltura biologica, come definiti dai Regolamenti (CE) 834/07 e 889/08 e successive modifiche ed integrazioni e dalla normativa comunitaria/nazionale di riferimento. Destinatari del bando sono gli agricoltori singoli o associati in attività, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Ad aprire la convention saranno il sindaco Massimo Seri, l’assessore alle attività produttive Carla Cecchetelli e il vice presidente dell’assemblea legislativa delle Marche, Renato Claudio Minardi.

Sul tavolo dei relatori si alterneranno poi Francesco Solfanelli dell’Università Politecnica delle Marche, Sergio Urbinati del Servizio Agricoltura della Regione Marche ed Elena Viganò dell’Università degli Studi di Urbino. Previsti inoltre interventi di imprenditori del settore come Giovanni Battista Girolomoni della Cooperativa Girolomoni, Pierfrancesco Fattori della Cooperativa Montebello, Matteo Gazzola di The Organic Factory e Massimo Fileni del Gruppo Fileni. Modera Francesco Torriani, presidente della Commissione Attività Produttive del Comune di Fano