Al codma i migliori prodotti enogastronomici marchigiani. Torna “Sapori e Aromi d’Autunno”

12 novembre 2018 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Torna il salotto del gusto che dal 1988 regala una vetrina d’eccezione ai sapori della terra marchigiana e delle eccellenze del suo territorio. Il 18 e il 25 no­vembre per la 31^ volta, il Codma di Fano ospiterà Sapori e Aromi d’Autunno, manifestazione che oltre a promuovere i prodotti eno­gastronomici della zona, rivolge l’attenzione alla qualità delle ma­terie prime, consigliando regole base per una sana alimentazione e consumi consapevoli, favoren­do la cultura alimentare e, non di meno, l’economia locale. “Un evento unico – ha commentato l’assessore alle attività produttive, Carla Cecchetelli – che fa vivere il Codma, fornisce consigli utili su come e cosa mangiare e fa la­vorare commercianti e produttori locali, strizzando l’occhio anche alla solidarietà”.

Anche quest’anno infatti sarà ri­servata attenzione particolare alle popolazioni marchigiane colpite dal sisma del 2016, ospitando in spazi espositivi gratuiti, associa­zioni e aziende agricole di quei territori, provenienti dai Comu­ni di Castelsantangelo sul Nera (Mc), Arquata del Tronto (Ap), Cascia e Norcia (Pg), in una sor­ta di file rouge che unisce, con i propri sapori e aromi, le due re­gioni Marche e Umbria. Una fu­cina di eventi di livello regionale e nazionale come Il Salotto del Gusto® 2018, l’area riservata a mostre e degustazioni, il XXVII° Premio Marche Nostre, il Gran Galà dell’Olio 2018 con il 19° Concorso regionale L’Oro delle Marche® di O.L.E.A., Expolea®, spazio dell’olio e dell’olivo, la XXXI^ Mostra Micologica regio­nale, la 5^ Camminata Gusto & Cuore e i momenti riservati alla Salute, Sport e Solidarietà e, a co­rollario della manifestazione, la gustosa chermesse gastronomica BacalàFest 2019 con GiroBacalà, l’appendice invernale che com­pleterà il programma. Si rinnova la collaborazione con l’Istituto agrario A. Cecchi di Pesaro, il Liceo Artistico “Apolloni” Fano e la Scuola Primaria F. Tombari di Bellocchi di Fano, che vede la partecipazione diretta degli stu­denti. Manifestazione possibile grazie ai produttori, al Comune di Fano, all’Assemblea Legisla­tiva Marche, alla Provincia di Pesaro-Urbino, alle Associazioni agricole, a quelle di volontariato e a quelle culturali, ai collaborato­ri e agli sponsor e, soprattutto, al pubblico che da sempre apprezza e crede in questa manifestazione, trovando in essa un valido mes­saggio di crescita, divulgazione, conoscenza e valorizzare di un in­tero territorio e delle sue peculia­rità agroalimentari. Poche risorse, un grande sforzo comune e tanta caparbietà, in particolare dall’As­sociazione Viandanti dei Sapori, organizzatore della manifestazio­ne e dall’Associazione O.L.E.A., partner fondamentale, con il fine comune di mantenere vive le tra­dizioni della nostra bella e buona Terra Marchigiana.

“Sapori e Aro­mi d’Autunno anche quest’anno trasformerà il CODMA, e Fano tutta, in un vero “Salotto del Gu­sto” – ha spiegato Giorgio Sor­cinelli, direttore e coordinatore della manifestazione – Questa è, infatti, una manifestazione che abbraccia il panorama dei miglio­ri prodotti agricoli ed enogastro­nomici marchigiani, un evento culturale ed economico che dà lu­stro alla nostra meravigliosa Terra Marchigiana e alle sue produzio­ni, spesso fiore all’occhiello del gusto Made in Italy”. “Abbiamo sempre pensato a questo evento – aggiunge Francesco Fragome­no, Presidente dei Viandanti dei Sapori – come una manifestazione capace di fare rete tra produttori di qualità e consumatori curiosi. Evidentemente avevamo ragione: siamo arrivati ad organizzare la 31° edizione avendo sempre l’ap­poggio di Enti, istituzioni, asso­ciazioni ed aziende del territorio e potendo contare su una vasta par­tecipazione di pubblico”. Sapori e aromi, da oltre 30 anni, è il punto di riferimento per i gourmet e le persone attente ai prodotti alimen­tari sani e di qualità delle Marche e chiude il calendario degli eventi annuali del settore, della Provincia di Pesaro e Urbino. Sapori e aro­mi non chiuderà domenica 25 no­vembre, ma proseguirà con Bacalà Fest 2019 e replicherà con una nuova ed esclusiva iniziativa che andrà ad arricchire l’estate della riviera fanese e regionale, Gustosa Fano – Pastafest, il festival medi­terraneo della pasta artigianale, in programmazione.