Al Masetti proiezione del “Il Mio Canto Libero”: conoscere le difficoltà dei diversamente abili

Fano (PU) – “Far conoscere le difficoltà con cui ogni giorno devono convivere le persone disabili e le discriminazioni che spesso sono costrette a subire. Nonostante tante parole, buoni propositi, dichiarazioni di intenti ed anche qualche legge siamo ancora oggi ben lontani da vedere la vera integrazione sociale delle persone con disabilità”.

Questo è l’obiettivo del il video/documentario “Il Mio Canto Libero” che sarà proiettato domenica 12 Maggio 2019 -ore 17- Auditorium Masetti – Via Don Bosco 12 – Fano – Video che riporta la storia, la propria storia di vita che vede protagonista ALESSIA DI GIROLAMO, avvocato, componente della Commissione Pari Opportunità della Regione marche , una donna Fiera e coraggiosa che con la sua disabilità mette in luce le difficoltà quotidiane, senza pietismo, trasmettendo quindi un messaggio positivo, prodotto dalla stessa Commissione Pari Opportunità Regione Marche nel 2012 e divulgato, come esempio, su tutto il territorio nazionale. Un messaggio di speranza: “Che la disabilità possa trasformarsi in NORMALITÀ”.

La visione del film relativamente alla tematica è stata condivisa dalla Coop. sociale Labirinto, associazione AGFH (ass.ne genitori figli con Handicap, UIL , Coordinamento Area (associazioni disabili in rete) , Comitato di vita indipendente, in quanto la disabilità a prescindere è una realtà che nell’intento inclusivo deve coinvolgere la comunità, enti , associazioni e coop. che si adoperano per questo fine.

Iniziativa nata da una storia vera per affrontare nel miglior questo tema.