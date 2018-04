Alla Medioteca Montanari un dialogo al femminile

9 aprile 2018 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Martedì 10 aprile alle 18 alla Mediateca Montanari molte autrici della grande letteratura si incontrano nella rassegna “Silenzi e voci. Le illustri assenti nella letteratura, le donne”.

Ad aprire l’incontro sarà Sara Cucchiarini, curatrice della rassegna e componente della CPO Regione Marche, alla quale seguiranno i saluti istituzionali del Comune di Fano di Marina Bargnesi, Ass. Pari Opportunità e Samuele Mascarin, Ass. Biblioteche.

Durante la serata, è prevista una riflessione della scrittrice e insegnante Maura Maioli, (conosciuta anche per l’organizzazione di Premio e Giornate di Letteraria a Fano) in dialogo con Anya Pellegrin, Vincitrice del Premio Valeria Solesin 2017 (CPO Regione Marche) con la tesi “Stamping a Tiny Foot Against God” (Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”).

La rassegna è prodotta della Commissione Pari Opportunità della Regione Marche in collaborazione con otto Comuni della Provincia di Pesaro Urbino, dei quali Fano è il capofila.