Alla riscoperta delle tradizioni tra mare e collina: da oggi al 30 marzo torna il BacalàFest

Fano (PU) – Anche quest’anno, Sapori e Aromi d’Autunno, la kermesse autunnale più gustosa delle Marche, conclude il suo programma con BacalàFest, il Festival del Baccalà e dello Stoccafisso nelle Terre di Pesaro e Urbino, “un evento che ha lo scopo – come afferma Giorgio Sorcinelli, ideatore e curatore dell’iniziativa – di valorizzare sul territorio la tradizione di uno degli alimenti più consumati, salutari e versatili in cucina: il baccalà, o stoccafisso. Piatti della tradizione gastronomica locale che possono essere considerati poveri, ma che nel corso degli anni sono stati piano piano recuperati e riproposti al pubblico per la loro importanza culturale. Rappresentano, infatti, le nostre radici storiche i gusti e le atmosfere dei nostri nonni: mare e collina che si sposano alla perfezione attraverso questo pesce e un altrettanto prezioso prodotto di queste terre, l’olio extravergine di oliva”. Da oggi, 15 febbraio, fino al prossimo 30 marzo, i tanti “viandanti dei sapori” potranno gustare ben diciotto diverse declinazioni del baccalà e dello stoccafisso in altrettanti ristoranti marchigiani al prezzo convenzionato (giorni e menù a scelta degli operatori) di 14 € (per il baccalà) e 17 € (per lo stoccafisso).

Ma BacalàFest non è solo questo. Perché, dopo l’enorme successo riscosso gli scorsi anni, tornano anche le due disfide. La prima, e cioè la Disfida Nazionale tra Chef Professionisti, si svolgerà il 28 febbraio prossimo e la seconda, la Disfida internazionale tra Cuochi Amatoriali, avrà invece luogo il prossimo 20 marzo. Entrambe le gare, alle quali si può partecipare prenotando allo 0721 884748 (35 € a persona – fino ad esaurimento posti) e guadagnandosi, così, anche un posto in giuria popolare. Questi i ristoranti che partecipano all’iniziativa: Agli Olivi Cartoceto, Alla Lanterna Fano, Arcinboldo Canavaccio di Urbino, Casa Orazi Fano, Dalla Gioconda Gabicce Monte, Da Luisa Serrungarina, Da Matteo Montemaggiore al Metauro, Da Rolando San Costanzo, Il Portico Fano, Giardino San Lorenzo in Campo, La Braverja Urbania, Le Fontane Cagli, Locanda del Gelso Cartoceto, Piccolo Mondo Mombaroccio, Posta Vecchia Colli al Metauro, Montecucci San Giorgio di Pesaro, La Baita Arcevia e Uva Osimo. Info su www.saporiearomi.info.