Allo Sport Park un casting in formato “baby” per il film “Il Segreto di Mandy”

26 aprile 2018

Fano (PU) – Domenica 29 aprile alle 17 fa tappa ancora a Fano il concorso internazionale Mister of the year& Star of the year BABY, che apre le porte del mondo del cinema e della pubblicità ai bambini dai 3 agli 11 anni.

I bambini sfileranno in abbigliamento casual ed elegante e sarà importante dimostrare la simpatia e la spigliatezza più che la bellezza per accedere tramite la fascia vinta alla finale regionale, in programma in agosto, e da li a quella nazionale dove verranno assegnati i ruoli per il film “Il segreto di Mandy” che andrà in onda sulle reti nazionali nel 2019 e le cui riprese inizieranno in ottobre.

Alla tappa saranno ospiti 16 bambini finalisti regionali del concorso avendo già vinto la fascia nelle precedenti tappe e che sono stati i protagonisti del video clip AMA dell’esordiente cantante bolognese Annamaria Allegretti uscito nel mese di marzo e che sarà possibile visionare .

La giuria sarà presieduta da Mister Marche, nonchè collaboratore de la bella d’Italia Marche e Romagna, Mirko Mandolini e la conduzione sarà affidata a Francesca Pagnanelli, Ragazza Spettacolo 2017.

Chi volesse iscrivere il proprio figlio o figlia può chiamare il 333 2047458 Francesca Cecchini agente esclusivo per la nostra regione del concorso internazionale