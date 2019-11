All’Osteria dalla Peppa serata straordinaria dedicata al Cinghiale e al Montepulciano

29 Novembre 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – La Vineria Bibemus di Fano e Osteria dalla Peppa hanno organizzato per il prossimo mercoledì 4 dicembre un’edizione imperdibile della mitica “CINGHIALATA 2019”.

La degustazione prende le mosse dalla scelta di fare assaggiare dei vini autentici fatti con il vitigno montepulciano che selezionati dai sommelier saranno solo naturali e di grande qualità.

Il Montepulciano è un vitigno autoctono del centro Italia ed in particolare delle Marche. Le uve Montepulciano sono capaci di espressioni di levatura mondiale per potenza, eleganza e ampiezza delle nuances olfattive. Un tempo esclusivamente riservati per il taglio, i vini a base di Montepulciano si caratterizzano per i tannini fitti, morbidi e non molto aggressivi, per i sentori di ciliegia e di marasca, per il finale pieno e sostenuto da una notevole forza estrattiva e alcolica.

Una combinazione unica e irripetibile metterà insieme piatti tradizionali, fatti a mano, con vini naturali fatti da alcune delle migliori aziende agricole marchigiane che si stanno distinguendo per l’autenticità dei loro prodotti questo renderà unico l’evento gastronomico organizzato a Fano.

Salumi di Pianello di Cagli salsiccia, salame, mortadella rigorosamente fatti con l’antica arte della norcineria che vedeva una lavorazione naturale solo con prodotti scelti per valorizzare la carne di cacciagione. Il Vino abbinato sarà Mun Marche Rosato igt 100% Montepulciano Azienda Agricola “La Calcinara” annata 2018 lacalcinara.it;

A seguire la Polenta di mais marano integrale con una sugo di cinghiale e un patè agricolo per gli amanti del genere. Verrà abbinata Amistà Marche rosso igt 100% Montepulciano Azienda Agricola “Ca’lyptra” annata 2018 caliptra.it;

Poi pappardelle fatte a mano con il ragù di cinghiale abbinate al “Corniolo” Rosso Conero doc 100% montepulciano dell’azienda agricola Vigna della Cava annata 2018.

Per finire con lo stufato di cinghiale al forno con funghi porcini insieme al vino K’un Marche rosso igt 100% montepulciano Azienda Agricola Clara Marcelli annata 2017 claramarcelli.it;

il dolce per addolcire la serata sarà il Tiramisù fatto in casa. E’ necessaria la prenotazione al numero 3316454088 presso l’Osteria dalla Peppa Via Vecchia n.8 Fano sito osteriadallappepa.it

