Altro bando regionale per la passeggiata lungo il canale della Darsena Borghese

Fano (PU) – Il primo ottobre l’amministrazione comunale, tramite l’assessorato alla Qualità Urbana di Fabiola Tonelli, ha partecipato al secondo bando del Gac per il piano d’azione del Flag Marche Nord, destinato al miglioramento della fruizione costiera a fini turistici, sportivi e ricreativi.

Fondi che serviranno per la seconda parte di lavori per il completamento della passeggiata lungo il canale della Darsena Borghese, per il quale, in caso di vittoria, la Regione finanzierà 80mila euro dei totali 200mila necessari per il completamento delle operazioni che interesseranno il tratto che va dalla ferrovia alla capitaneria di porto.

La prossima settimana inoltre verrà pubblicata la gara per l’affidamento dei lavori che prevede la riqualificazione dell’area della Darsena Borghese e la creazione della cosiddetta “passeggiata romantica”. Una volta appaltate le operazioni, entro l’anno si inizieranno i lavori veri e propri che vedranno l’installazione di una particolare illuminazione scenica che valorizzerà ancor di più il fronte dell’edificio della Darsena Borghese. Le mura di sostegno verranno restaurate, lungo la passeggiata a monte della ferrovia verranno realizzate nuove sedute in pietra e verrà pavimentata il tratto che conduce dal monumento fanese fino alla ferrovia, eliminando le barriere architettoniche e riqualificando anche le scale d’accesso all’area.

L’assessore Tonelli spiega: “Stiamo ancora lavorando con la dirigenza tecnica delle Ferrovie dello Stato con l’obbiettivo di creare il passaggio pedonale lungo la passeggiata romantica. Questo non solo garantirebbe maggiore sicurezza per la fruizione dei pedoni ma darebbe anche una prospettiva della città mai vista prima. Creiamo così una nuova passeggiata e un nuovo collegamento dal centro al mare che non sarà solamente funzionale ma anche piacevole da attraversare.”