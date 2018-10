“Annunciazione”, l’opera di Guido Reni restaurata sarà presentata sabato

3 ottobre 2018 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – L’Assessorato alla Cultura del Comune di Fano comunica che sabato 6 ottobre 2018, alle ore 17,30, nella Chiesa di San Pietro in Valle verrà presentato il restauro del dipinto l’”Annuciazione” che fu realizzato appositamente per la chiesa nel 1621 dal bolognese Guido Reni.

Il restauro è stato realizzato grazie al contributo del Lions Club di Fano sotto la direzione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche. Saranno presenti il sindaco Massimo Seri, l’Assessore alla Cultura e Turismo Stefano Marchegiani e la Presidente del Lions Club di Fano Susanna Testa.

Interverranno Claudio Maggini, Funzionario Storico dell’Arte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche e Direttore dei lavori, e i restauratori Isidoro e Matteo Bacchiocca (Restauro – Conservazione Beni Culturali ).

Si comunica inoltre che per l’occasione la preziosa tela del Reni sarà esposta eccezionalmente, in via temporanea, nella Chiesa di San Pietro in Valle, proprio sull’altare della Cappella Gabrielli, sua collocazione originaria.