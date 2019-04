Apertura Fano Marine Center. La soddisfazione di Noi Giovani

10 Aprile 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – E’ stato approvato durante l’ultimo Consiglio Comunale di questo mandato il documento che ufficializza l’apertura del nuovo Fano Marine Center, un centro di ricerca nel Laboratorio di Biologia Marina. “Come Noi Giovani – Scrive in una nota Mattia De Benedittis – siamo molto soddisfatti per questo risultato, in quanto sono ormai anni che avevamo proposto una nuova formula per riaprire e potenziare Biologia Marina come Campus per le ricerche avanzate. Oggi, grazie ad un lavoro nel quale sono entrati numerose realtà, potremo avere a Fano un centro di ricerca che va ben oltre le nostre aspettative. Come Noi Giovani avevamo proposto un Campus Universitario Biotech, con la collaborazione dell’Università di Urbino e Bologna. Oggi in questo progetto parteciperanno, non solo Urbino e Bologna, ma anche l’Università Politecnica delle Marche, insieme alla Stazione Zoologica di Napoli e il CNR di Roma. Sono soddisfatto anche per il consenso unanime ottenuto in Consiglio Comunale per questa nuova importante convenzione. La politica e l’Amministrazione Pubblica devono comprendere l’importanza di investire tempo e risorse per costruire questo tipo di progetti. Oggigiorno il mondo del lavoro è in costante mutamento e le nuove possibilità di crescita per un paese come il nostro sono nella ricerca e nelle specializzazioni. Oggi possiamo mettere le basi per una città di rilevanza nazionale e internazionale anche nel mondo della ricerca, ottenuto anche con una sinergia accademica che potrà rivelarsi fondamentale per lo sviluppo, non solo del nostro Comune e del suo territorio, ma anche per gli istituti coinvolti”.