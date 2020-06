Arretramento della Ferrovia, Carboni (Noi Giovani): “Progetto in cui credere per migliorare il turismo”

9 Giugno 2020 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Da un po’ di tempo sembra delinearsi in maniera molto più concreta rispetto al passato la possibilità dell’arretramento della linea ferroviaria Adriatica, grazie alla proposta del Ministro Franceschini che riporta di nuovo l’attenzione intorno a questo progetto.

“Se il Governo e l’Europa decideranno, come sembra, di destinare risorse importanti per lo sviluppo di questo progetto – scrive Edoardo Carboni, consigliere comunale di Noi Giovani -, serve da parte nostra come amministrazione collaborare con la Regione Marche per spingere ad elaborare una proposta di fattibilità insieme a RFI nel più breve tempo possibile, coinvolgendo da una parte tutti i territori interessati, dall’altra tutta la città. Si tratta di un progetto importante di trasformazione del nostro territorio, che aprirebbe a possibilità di sviluppo del tutto nuove per la nostra città e che trasformerebbe in maniera profonda tutto il litorale interessato, compresa ovviamente la nostra costa”.

“Le implicazioni di questo processo sarebbero numerose dal punto di vista economico e ambientale, urbanistico e sociale senza dimenticare le implicazioni a livello turistico che porterebbe un litorale totalmente rinnovato, molto più ampio e con enormi nuove possibilità di sviluppo sia per la nostra città sia per l’intera regione”.