Asi replica al Csi. “Smontate tutte le accuse, il Coni ci dà ragione”

Fano (PU) – E’ proprio di ieri la conferma ufficiale anche da parte del CONI che le ASIADI sono approvate come manifestazione ASI di carattere Nazionale e quindi anche i Circoli Tennis affiliati ad ASI possono rientrare nel Circuito Nazionale delle ASIADI. Con questo riconoscimento pervenuto con comunicazione ufficiale e relativa pubblicazione sul sito CONI vengono ufficialmente smentite le accuse sollevate da Marco Pagnetti Presidente CSI Fano

“Abbiamo già invitato tutti a verificare con i propri occhi la nostra campagna social sulle pagine facebook Asi Pesaro Urbino e ASI Comitato Regionale Marche che sono state volutamente congelate, senza l’apporto di alcuna modifica proprio a dimostrazione del nostro operato e dei servizi che ASI offre”. Questo il commento di Francesca Petrini, presidente Asi Pesaro-Urbino che continua: “Penso che il vero problema stia nel fatto che ASI è un Ente in crescita da tempo, composto da uno staff di professionisti dello sport che dedicano tutte le loro forze, energie e competenze proprio alla Promozione dello sport quello vero, quello inclusivo, quello di qualità. E Purtroppo non posso proprio lasciar perdere o far finta di non aver sentito le calunnie infondate lanciate dal Presidente del CSI – continua la Dott.ssa Francesca Petrini – poiché danneggiano l’immagine dell’Ente, di tutti i collaboratori, di tutte le Associazioni affiliate ed infine perché è proprio arrivato il momento per Pagnetti di assumersi le responsabilità di quello che dice e di quello che dichiara. Per questo abbiamo messo tutto in mano ai nostri legali, e lo stesso sta facendo ASI Nazionale”.

La situazione si evolve di giorno in giorno, i dpcm, le circolari modificano la situazione di continuo ed ASI ed il suo staff informano che non si sono fatti distrarre troppo da queste accuse e che continuano a lavorare per dare informazioni, aggiornamenti, supporto alle associazioni sportive delle Provincia di Pesaro Urbino e dell’intera Regione Marche.