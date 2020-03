Azienda fanese inventa dispositivo per i respiratori manuali

30 Marzo 2020 // di Fanoinforma // Comments

Pesaro – Dal mondo del cinema arriva un aiuto concreto all’emergenza sanitaria del Coronavirus. L’idea parte dalla provincia di Pesaro e Urbino, una delle più colpite dal Covid-19. A metterla a punto un’azienda associata a CNA Pesaro e Cinema e Audiovisivo Marche, specializzata nel settore cinema nella costruzione di sistemi per la movimentazione avanzata di videocamere (le cosiddette Steadicam): la SmartSystem di Fano.

Adattando un tipo di attrezzatura già prodotta e utilizzata nel mondo della ripresa cinematografica, l’azienda ha messo a punto un dispositivo che è in grado di azionare meccanicamente i ventilatori manuali “ambu”. In sanità il pallone autoespandibile (noto come Ambu, dall’acronimo Auxiliary Manual Breathing Unit), è uno strumento che viene utilizzato per supportare l’attività respiratoria. Può essere utilizzato in Terapia Intensiva per ventilare manualmente un paziente sedato oppure per supportare l’attività ventilatoria in un paziente in arresto cardiocircolatorio.

L’idea è stata quella di mettere a punto una pinza meccanica servoassistita in grado di azionare meccanicamente il ventilatore ambu lasciando completamente liberi gli operatori. Il dispositivo può regolare anche da remoto o da smartphone e si possono regolare intensità, frequenza. Ad idearlo il titolare dell’azienda fanese, l’ingegner Andrea Falcucci, titolare dell’azienda fanese, che ha pensato di mettere a disposizione le sue competenze nel settore della progettazione meccanica. “In tanti si sono mobilitati per i ventilatori professionali per respirazione assistita.

“Nel mio piccolo – dice Falcucci – ho provato a dare un contributo contro il Codid-19, questo dannato virus che ti toglie letteralmente il respiro. Ho provato a “unire i puntini” e mi sono chiesto perché non movimentare automaticamente un ventilatore manuale, ambu. Spero possa essere utile per qualcuno”.

La Smarsystem si è affermata nel mondo del cinema ed in particolare ad Hollywood per i suoi sistemi di movimentazione avanzata per Steadicam. La SmartSystem ha basato tutta la sua line-up su un’attenta progettazione, una produzione completamente “Made in Italy”, composta per il 90% da produzione interna all’azienda e per il resto di provenienza da aziende marchigiane. Con 2 brevetti per invenzione industriale SmartSystem è l’unica azienda italiana ad aver offerto soluzioni avanzate nel campo della movimentazione per videocamere. L’ingegner Andrea Falcucci è componente del Coordinamento di CNA Cinema e Audiovisivo delle Marche.