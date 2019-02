Barriere e arretramento della ferrovia, Rapa e Carloni chiedono un confronto con ministero e Rfi

27 Febbraio 2019 // di Fanoinforma // Comments

ANCONA – Il recente clamore suscitato dai progetti definitivi delle barriere fonoassorbenti, inoltrati dalle Ferrovie ad alcuni comuni marchigiani, ha riportato al centro del dibattito politico la questione della linea ferroviaria lungo la costa nella nostra Regione. Durante l’ultimo consiglio regionale la Giunta si è espressa contro la linea di RFI, in modo da accogliere il timore dei Comuni coinvolti. Ma al di là delle barriere, il tema vero rimane quello di effettuare un cambio di passo e iniziare a progettare quello che seriamente porrebbe fine ai tanti disagi della ferrovia lungo la costa: il suo arretramento. Per questo il consigliere regionale Boris Rapa (Uniti per le Marche), assieme al consigliere Mirco Carloni (Area popolare), ha depositato una mozione con lo scopo di avviare un confronto con il Ministero delle Infrastrutture e RFI per predisporre poi un tavolo di lavoro in tempi brevi. “Oggi la situazione è cambiata profondamente – dichiarano i consiglieri – e il tema dei trasporti è legato non solo agli spostamenti e alle abitazioni, ma anche al turismo, alla tutela dell’ambiente, alla salute: tutti nuovi ed importanti elementi del contesto urbano che non possono essere assolutamente esclusi dal dibattito”.