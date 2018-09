Bastione Sangallo, riparte la rassegna “Mercolibrì”

10 settembre 2018 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Riparte questa settimana la rassegna “Mercolibrì“, organizzata dalla casa editrice di Fano Aras Edizioni in collaborazione con l’Associazione Bastione Sangallo. All’interno della storica cornice del Bastione ogni mercoledì alle 18:30 la presentazione di un libro edito da una casa editrice marchigiana.

Dopo gli ultimi appuntamenti legati alle Marche e al dramma del sisma, mercoledì 12 settembre si cambia rotta con “Innocue follie” (Ventura Edizioni) di Stefania Piantanelli, un libro che raccoglie quattordici racconti di vita, momenti vissuti da persone comuni che tutt’a un tratto si trovano a osservare le cose in modo nuovo, illuminati da un’insolita intuizione.

L’appuntamento di mercoledì 19 sarà invece dedicato alla cultura, con l’incontro Cultura: Ground zero che vedrà protagonisti i professori dell’Università di Urbino Alessandra Calanchi e Sergio Guerra, quest’ultimo autore di “Figli della diaspora” e “Il potere della cultura” (Aras Edizioni). Il Mercolibrì chiuderà in bellezza mercoledì 26 con Quale dignità sul lavoro? Oro rosso, violenze e sfruttamento nel Mediterraneo, presentazione del libro di Stefania Prandi “Oro rosso” (Edizioni Settenove), in collaborazione con CGIL e Anpi.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.