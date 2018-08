Bocce e integrazione vanno di pari passo con il Marche Challenge

27 agosto 2018 // di Fanoinforma // Comments

Marche – Nel solito bel clima di solidarietà, integrazione, sport e divertimento è andata in archivio a Porto Potenza Picena anche la terza delle quattro tappe del Marche Challenge, la manifestazione boccistica estiva ideata e voluta dalla Fib Marche per promuovere lo sport delle bocce e per favorire i concetti di integrazione e di sport per tutti. Le otto squadre che competono in ogni tappa, infatti, sono formate da sei elementi: due juniores, due donne e due disabili.

Ha ottenuto un successo andato ben oltre le previsioni l’idea venuta Laura Erbaccio e Luca Capponi, i due instancabili dirigenti di Fib Marche, promotori del progetto. Così come era accaduto nelle precedenti tappe di Calcinelli (Bocciofila Metaurense) e Sant’Elpidio a Mare (Bocciofila Elpidiense), anche alla bocciofila di Porto Potenza Picena del presidente Mario Ferraresi si è giocato, ci si è divertiti, si sono consolidate amicizie dalle prime ore del mattino fino al tardo pomeriggio, pranzando anche tutti insieme al bocciodromo. Si è fatto anche sul serio con gare appassionanti ed equilibrate, sia nelle tradizionali partite di bocce in coppia e in terna, sia nei particolari giochi d’abilità.

Al termine della competizione, diretta da Giulio Zampetti, il successo è andato alla squadra “gialla” composta da Alex Rapari, Nicola Principi, Giulia Gazzoli, Denise Vannini, Diego Vaccarini e Manuel Anniballi. Presenti alle premiazioni il sindaco di Porto Potenza Picena Francesco Acquaroli, il presidente della Fib Macerata Luca Gelosi, il suo vice Graziano Gattari, la delegata Cip Macerata Laura Pocognoli, il consigliere Fib Marche Marco Bedini, il responsabile del settore giovanile Fib Macerata Leonardo Stacchiotti, oltre a Tonino Tonelli, responsabile paralimpico di Pesaro, vera e propria anima della manifestazione al pari degli ideatori Luca Capponi e Laura Erbaccio e al direttore di gara Giulio Zampetti. Quarta e conclusiva tappa, domenica 2 settembre a Jesi (Bocciofila Jesina).