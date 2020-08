Boom di contagi nelle Marche. Oggi sono 61 positivi

27 Agosto 2020 // di Fanoinforma // Comments

Marche – ll Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2169 tamponi: 1034 nel percorso nuove diagnosi con 61 positivi in tutta la regione. Uno dei risultati più alti del post lockdown, proveniente dai primi rientri dall’estero e da altre regioni italiane. Nella provincia di Pesaro e Urbino sono 17 i positivi, 30 nella provincia di Fermo, 7 Macerata, 3 Ascoli Piceno, 1 Ancona e 3 fuori Regione. I Dipartimenti di prevenzione sono infatti impegnati in queste settimane in un accurato lavoro di tracciamento per individuare tempestivamente i cittadini che hanno contratto il virus fuori regione.