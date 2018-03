Boris Rapa: “le Marche investono sul turismo. Pronto uno stanziamento di 45 milioni di euro”

20 marzo 2018 // di Fanoinforma // Comments

Marche – “Dopo tanto tempo la Regione torna a finanziare progetti di miglioramento dell’offerta turistica: un’ iniziativa senza precedenti”.

Per il consigliere regionale Boris Rapa, di Uniti per le Marche, questo evento segnala un passo decisivo nell’importante processo di rilancio turistico che è in atto nelle Marche, finalizzato ad intercettare nuovi segmenti di mercato puntando sulla qualità delle strutture ricettive.

Per Rapa “oggi più che mai la competitività si misura sulla qualità dei servizi offerti. Gli investimenti programmati avranno una importante e positiva ricaduta non solo sul turismo ma anche sull’occupazione e sull’intero comparto economico”.

A seguito del bando europeo in favore della riqualificazione delle strutture ricettive, sono pervenute da tutti i territori marchigiani ben 319 domande , per un investimento totale di 126 e più milioni di euro ed un contributo richiesto tramite fondi POR- FESR pari a 45 milioni e 700 mila euro.

Nella Provincia di Pesaro e Urbino stimati investimenti per 38 milioni di euro: a Fano le domande sono state 16, per un investimento di quasi 7 milioni di euro; nel comune di Mondolfo abbiamo 6 progetti per un totale di 2 milioni e 630 mila euro.

Per il consigliere, un ringraziamento va al Presidente della regione Marche Luca Ceriscioli e all’ Assessore al Turismo Moreno Pieroni che da subito hanno creduto in questo percorso virtuoso.