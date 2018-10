Camminata pro Ail: 130 partecipanti e 1.600 euro raccolti. GUARDA LE FOTO

1 ottobre 2018 // di Fanoinforma // Comments

FANO – Oltre 130 persone dai 6 ai 70 anni hanno preso parte domenica mattina alla passeggiata “Insieme contro il Mieloma” organizzata dalla sezione pesarese dell’Ail.

Il tam tam mediatico pre evento e il sole che ha sorriso sugli organizzatori, ha portato alla Riserva Naturale della Gola del Furlo persone da ogni parte della regione (addirittura da Fermo) e anche dalla vicina Toscana, persone che hanno voluto dare il contributo alla ricerca, essere vicine a chi sta ancora combattendo questa terribile malattia e ricordare chi non ce l’ha fatta.

1.600,00 euro la somma raccolta che nei prossimi giorni gli organizzatori consegneranno all’Ail attraverso una cerimonio ufficiale. Gli organizzatori intanto, in primis Tania e Terry Campanelli annunciano grandi novità per l’estate. Prevista infatti un’iniziativa analoga con percorso ancora più suggestivo: un tour della basilicata, da costa a costa, proprio come nel celebre film di Rocco Papaleo.