Canoni d’affitto e situazione dei Job, Noi Giovani presenta un’interrogazione urgente al sindaco

Fano (PU) – Si parlerà anche di lavoro durante il consiglio comunale di domani e questo per via di un’interrogazione urgente che la lista civica Noi Giovani ha preparato per il sindaco Massimo Seri.

“E’ stata oggetto di discussione recentemente – si legge in una nota – la questione dei Centri per l’Impiego della nostra provincia, nel quale sono a rischio numerosi posti di lavoro. La scadenza dei contratti è prevista per la fine del mese di ottobre, ma ad oggi la Regione Marche non sembra interessata a promuovere la continuità dei servizi. Tutto ciò, nonostante il governo sembri andare nella direzione opposta, avendo previsto un miliardo di investimenti per i Centri per l’Impiego di tutto il paese. Inoltre è stato oggetto di discussione la questione dei canoni d’affitto in città, i quali sembrano diventare sempre più insostenibili per i commercianti che vogliono sopravvivere e continuare le loro attività nel nostro Centro storico”.

Ecco le tre domande che saranno poste al primo cittadino: “E’ al corrente della situazione che sta attraversando il Centro per l’Impiego di Fano e quelli del territorio provinciale?; ha intenzione di intervenire nel breve tempo, essendo prevista la scadenza dei contratti per la fine di ottobre 2018?; ha intenzione di incontrare i commercianti, come da loro richiesto, per discutere della questione degli affitti del centro?”.