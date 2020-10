Carloni: “Al fianco dei lavoratori. Lavoreremo per cambiare il dpcm”

27 Ottobre 2020 // di Fanoinforma // Comments

Regione Marche – Il Vicepresidente Mirco Carloni ha incontrato i manifestanti sotto il palazzo della Regione Marche. “Dobbiamo rispettare le regole per evitare la diffusione del virus ma non è giusto scaricare su palestre, ristoranti, e bar le mancanze. IL dpcm va cambiato e lo abbiamo detto nella conferenza stato regioni ma purtroppo non siamo stati ascoltati. Lavoreremo per poterlo cambiare”