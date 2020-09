Carloni-Serfilippi-Ruggeri: Fano porta tre consiglieri in Regione

22 Settembre 2020 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Mirco Carloni (Lega 6.827 preferenze ), Luca Serfilippi (Lega 3.357)) e Marta Ruggeri (M5S 1.685). Sono questi i 3 fanesi che escono “vincitori” dalla tornata elettorale del 20-21 settembre e conquistano una poltrona in Regione. I primi due siederanno nei banchi della maggioranza del neo presidente Francesco Acquaroli, la terza in quelli dell’opposizione.

Non ce l’hanno fatta invece, e sono sconfitte pesanti, Renato Claudio Minardi (Pd) e Stefano Aguzzi. Per quanto riguarda Minardi, non sono bastate le 4.490 preferenze. Meglio di lui nel suo partito hanno fatto Andrea Biancani (10.224) e Micaela Vitri (5.786), spalleggiati dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che si sono accaparrati i due posti spettanti al Partito Democratico.

Diverso il discorso di Aguzzi (3.535) cui non è scattato il seggio per i meccanismi della legge regionale delle Marche che invece ha premiato Francesco Baldelli (Fratelli d’Italia) e Giacomo Rossi (Civitas-Civici) che con rispettivamente 4.991 e 646 preferenze vanno a completare il lotto dei 7 consiglieri comunali spettanti alla circoscrizione di Pesaro-Urbino.