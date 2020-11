“Cartoceto Dop, il Festival” annullata ufficialmente la 44^ edizione

9 Novembre 2020 // di Fanoinforma // Comments

Cartoceto (PU) – Anche l’evento “Cartoceto Dop, il Festival – 44^ Mostra Mercato dell’Olio e dell’Oliva”, è stato falcidiato dalle ultime misure in materia di prevenzione e contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19, a seguito delle quali l’Amministrazione Comunale, la Pro Loco ed il Consorzio della DOP Cartoceto, si sono visti costretti ad annullare l’edizione 2020.

“Una disposizione contenuta nell’ultimo DPCM, quella di sospendere anche le fiere di qualunque genere – sottolinea il Sindaco di Cartoceto Enrico Rossi – senza dubbio di responsabilità, ma vorrei evidenziare, come in altri casi analoghi, dannosa per le tante realtà economiche territoriali coinvolte. Un danno – spiega il Sindaco – da leggersi non solo sotto la lente degli effetti economici immediati, di cui avrebbero beneficiato i produttori in primis e tutte le attività legate all’accoglienza e alla ristorazione. Ma anche di natura promozionale e sociale, dal momento che stiamo parlando di un evento che richiama un pubblico numeroso e variegato per provenienza. Annullare l’edizione, significa rinunciare ad uno degli elementi più importanti del percorso di promozione del territorio, avviato strategicamente in questi anni. Continueremo quindi – conclude Rossi – ad affiancare e a sostenere i produttori nella tutela e nella valorizzazione di questa meravigliosa eccellenza che la nostra terra ha voluto regalarci”.

Rammaricato anche il Presidente della Pro Loco Cartoceto, Paolo Gilebbi. “La macchina organizzativa – spiega – era già stata avviata da tempo, sebbene con tutti i dubbi connessi alla situazione. Stavamo cioè lavorando, pur con ovvie difficoltà e numerose incertezze, per poter offrire una proposta rivisitata rispetto alle precedenti, che rispondesse perfettamente a tutte le prerogative di sicurezza. Tuttavia, alla luce della situazione attuale, il provvedimento, volto a preservare la salute generale, ci appare giusto e responsabile”.

Anche il Presidente del Consorzio della DOP Cartoceto, Tommaso Maggioli è intervenuto sulla questione.

“Cartoceto Dop il festival e la mostra mercato sono per i nostri produttori un appuntamento importantissimo per incontrare gli amanti dell’olio di qualità, per formare il pubblico alla fruizione consapevole del nostro prodotto e ovviamente per venderlo. Quest’anno, in assenza del festival e per continuare a stare vicini ai consumatori, abbiamo voluto creare una rete tra le aziende agricole – continua Maggioli – attraverso la quale promuovere tutte quelle realtà disponibili alla prenotazione del proprio olio e alla modalità take away per il ritiro in azienda. Un modo per agevolare il circuito delle vendite e per mettere in connessione produttori e consumatori. Un percorso diretto ed autentico. Un piano alternativo a quello certamente molto più efficace che si attiva ogni anno con la mostra mercato ma necessario in un momento così complesso. Con l’augurio di poter tornare a degustare l’oro verde delle Marche in presenza il prossimo novembre 2021”.

Per consultare l’elenco delle aziende agricole aderenti consultare le pagine Facebook “Cartoceto Turismo” e “Pro Loco Cartoceto”, oppure visitare il sito internet della Pro Loco Cartoceto (www.prolococartoceto.com).