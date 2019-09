Caso Nolfi e Raffaello, il viceministro garantisce nuovi fondi

25 Settembre 2019 // di Fanoinforma // Comments

Pesaro – Il presidente della Provincia di Pesaro e Urbino Giuseppe Paolini è stato ricevuto questa mattina dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dal vice ministro Anna Ascani, a cui ha sottoposto le problematiche sopraggiunte per gli istituti “Nolfi” di Fano e “Raffaello” di Urbino dopo gli esiti delle verifiche di vulnerabilità statica e sismica sugli edifici. Presenti insieme a Paolini il direttore generale della Provincia Marco Domenicucci, il segretario generale Michele Cancellieri ed il sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) Alessia Morani, che aveva fissato l’appuntamento.

“Il vice ministro Anna Ascani – ha evidenziato Giuseppe Paolini al termine dell’incontro – ha prestato la massima attenzione alla situazione. Ci ha detto che al momento non ci sono possibilità di un sostegno economico immediato, ma con il ministro Lorenzo Fioramonti si attiverà per far sì che nella prossima legge di bilancio vengano previsti fondi specifici per far fronte ad emergenze come la nostra, visto che non è una situazione unica in Italia. Intanto i primi di ottobre uscirà la graduatoria relativa al bando del Miur ‘Sisma 120 Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria’, a cui abbiamo partecipato con un cofinanziamento per il ‘Nolfi ex Carducci’ e per il ‘Raffaello’ di 2 milioni di euro ciascuno. Siamo certi che con un cofinanziamento così alto e buoni progetti ci possano essere buone notizie per le nostre due scuole”.