Ciclismo post lockdown: l’Alma Juventus Fano riparte con un doppio appuntamento

Fano (PU) – Si avvicina l’appuntamento con il Trofeo Color Service, il Memorial Omer Giommi e il Memorial Franco Antonioni che suscita grandi aspettative nel ciclismo del post lockdown, vuoi per la qualità del ciclodromo Enzo Marconi in cui si svolgerà la manifestazione, vuoi per la vicinanza dell’amministrazione comunale di Fano che ha sempre mostrato grande disponibilità verso le iniziative dell’Alma Juventus Fano.

Una due giorni per giovanissimi, esordienti e allievi che si prepara ad incassare un record di partecipazione in uno degli appuntamenti ciclistici giovanili più ambito dalle squadre regionali ed extraregionali che si svolgeva a giugno negli anni precedenti.

Ad oggi, dati alla mano, sono arrivate a quota 200 le adesioni dalle squadre provenienti non solo dalle Marche ma anche da Piemonte, Toscana Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Abruzzo e Campania.

Nel pomeriggio di sabato 22 spazio all’evento per giovanissimi under 13 con ritrovo alle 14:00 ed inizio delle batterie di gara a partire dalle 16:00 ripetendo più volte un anello di 1900 metri in base all’età del baby partecipante.

La mattina di domenica 23 toccherà agli esordienti con la gara di primo anno e le donne al via alle 9:00 (13 giri di un anello di 2340 metri), quella di secondo anno insieme alle donne allieve con partenza prevista alle 10:30 circa (17 giri) e nel pomeriggio gli allievi alle 16:00 (25 giri).

Per quel che concerne le normative anti Covid-19, le squadre dovranno esibire l’autocertificazione già compilata per tutti coloro che vorranno entrano nell’area verde del circuito (atleti e accompagnatori). La mancata esibizione del suddetto certificato escluderà dalla manifestazione il soggetto all’interno dell’impianto.