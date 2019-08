CicloPolverosa di Montesecco, in bicicletta alla scoperta delle eccellenze di Pergola

13 Agosto 2019 // di Fanoinforma // Comments

Pergola (PU) – In bicicletta alla scoperta di uno dei borghi più belli d’Italia, del suo centro storico e delle sue colline. Venerdì 16 agosto è in programma la quinta edizione della CicloPolverosa di Montesecco, promossa da Bike Therapy, settima tappa del circuito Mtb Marche Cup. Su e giù fra le meravigliose colline che circondano la città dei Bronzi dorati, tra campagne e vigneti, attraversando il suggestivo paese di Montesecco, balcone sul mare, per poi scendere a Pergola percorrendo le scale della Rocca. Bellezze ma anche gusto, con ristori nei quali degustare le tante specialità tipiche pergolesi. E all’arrivo pasta party finale.



Il ritrovo alle 8 alla locanda Magnoni, la partenza alle 9. “Una cicloturistica – spiegano il presidente Emanuele Ercolani e il vice Luca Castratori – che cresce edizione dopo edizione, tanto da attirare tantissimi appassionati. Un evento che ha l’obiettivo di far conoscere il nostro splendido territorio e le sue numerose eccellenze. Un grande ringraziamento va a tutti coloro che collaborano a questo appuntamento che, siamo convinti, riscuoterà grande successo”.



Due i percorsi: lungo, 35 km con 1100 metri di dislivello; corto 20 km con 450 metri di dislivello (accompagnato). Gli organizzatori hanno la facoltà di modificare i percorsi per motivi di sicurezza anche durante la cicloturistica. Tre i ristori, più pasta party finale.

Regolamento completo: http://www.uisp.it/pesaro2/mtbmarchecup

Informazioni: pagina Facebook Bike Therapy; infobiketerapy@gmail.com; 3290620963.