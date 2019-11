CioccoVisciola di Natale: a Pergola mercatini, concerti, animazione, laboratori e sculture di cioccolato

29 Novembre 2019 // di Fanoinforma // Comments

Pergola (PU) – E’ l’evento natalizio più dolce, il cibo degli dei abbraccia il nettare rosso intenso dando vita alla Cioccovisciola. Torna il 7 e 8 dicembre, in uno dei Borghi più belli d’Italia, in provincia di Pesaro Urbino, la decima edizione della festa della cioccolata e del visciolato di Pergola, organizzata dall’Amministrazione comunale con la preziosa collaborazione di Confcommercio Pesaro Urbino, Camera di Commercio delle Marche, Slow Food Marche e Ais Marche.

La festa della cioccolata e del visciolato è una grande vetrina per la città e le sue eccellenze, in primis proprio il vino di visciole, ma anche per i tanti altri squisiti prodotti tipici, dal tartufo al miele, dal vino Pergola doc all’olio e ai formaggi. Due giornate intese nel meraviglioso centro storico, con stand di prodotti tipici e cioccolateria di qualità, mercatini ricchi di tante idee regalo, concerti, animazione, degustazioni, cooking show, sport, mostre, la CioccoCena, momenti d’approfondimento e il tradizionale raduno camper. Un menù ricco e variegato, impreziosito da una novità miscela di arte e gusto: la scultura di cioccolato rappresentante i tesori della città, i Bronzi dorati (cavaliere a dimensione reale), l’unico gruppo statuario in bronzo dorato dell’età romana giunto fino a noi.

A realizzarla sarà Fabio Mangialardi docente dell’Istituto superiore ‘Panzini’ servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera di Senigallia. L’evento è stato presentato nella sede di Confcommercio. “La collaborazione con il Comune di Pergola – ha esordito il direttore Amerigo Varotti – va avanti da anni con ottimi risultati. La CioccoVisciola riveste grande importanza dal punto di vista turistico ed economico, tanto che sono nati a Pergola anche molti prodotti a base di queste due eccellenze. Sarà l’occasione per i tanti visitatori di ammirare il museo e i Bronzi dorati che hanno riscosso, grazie all’Itinerario Archeologico, un enorme successo a Paestum alla prestigiosa Borsa del Turismo Archeologico”.

“La Cioccovisciola – ha proseguito la sindaca Simona Guidarelli – è uno degli eventi natalizi di maggior richiamo, importante per valorizzare una eccellenza pergolese come il visciolato e in generale la città, ad iniziare dai Bronzi dorati. La particolarità di questa edizione sarà la grande scultura di cioccolato rappresentante i Bronzi. Un modo originale per valorizzare questi straordinari tesori che vogliamo sempre più far conoscere in tutto il mondo. La Cioccovisciola è il clou del ricco programma per queste festività, realizzato grazie alla collaborazione con associazioni e commercianti, che siamo convinti contribuirà ad animare il centro storico e ad attirare a Pergola visitatori e turisti oltre che a farlo vivere maggiormente dagli stessi pergolesi”.

Importante la collaborazione con Slow Food Marche e Ais Marche. Giulio Lonzi e Raffaele Papi hanno evidenziato il rilevante ruolo di queste manifestazioni sia per la valorizzazione dei prodotti di qualità che per far conoscere cosa mangiamo e beviamo.

Alla conferenza sono intervenuti anche il maestro cioccolatiere Davide Marcantognini, che per CioccoVisciola ha preparato il cioccolatino Rubi, il presidente del Consorzio Pergola Doc Francesco Tonelli, il presidente della Confcommercio di Pergola Giuseppe Cesaro e Daniela Gentilini dell’azienda Gentilini.

La decima edizione si inaugurerà sabato 7 alle 10 con l’apertura lungo corso Matteotti degli stand di prodotti tipici e di cioccolateria di qualità. Per i visitatori anche la possibilità di scegliere tra un’ampia varietà di idee regalo per le imminenti festività natalizie. Quindi a Casa Sponge l’esperienza sensoriale ‘Suono cioccolato yoga visciola’. Info: pagina Facebook Casa Sponge. Nel pomeriggio, alle 15.30, Officina Giovani ospiterà il Laboratorio del gusto ‘Cibo degli dei: dalla fava di cacao alla tavoletta di cioccolato’, a cura dei formatori di Slow Food Italia. Prenotazioni: 349.8609152. Nel chiostro di San Francesco verrà inaugurata la mostra d’arte. Sei artisti per donare’ per l’Aspecc. Piazza Ginevri s’accenderà con il concerto di musica celtica e internazionale del ‘Tranceltic duo’. Cornamusa e arpa sapranno regalare intense emozioni. A seguire musica e aperitivo sotto il grande albero di Natale. Nella splendida cornice del foyer del teatro Angel Dal Foco, si chiuderà la giornata con la gustosissima CioccoCena, servita dal ristorante Giardino di Massimo Biagiali.

Prenotazioni: 0721.776803.

Lo sport sarà protagonista della mattinata di domenica, con la quarta podistica CorriPergola e la quinta CioccoPedalata organizzata da Bike Therapy. Due iniziative che coniugano attività fisica e scoperta dei più affascinanti angoli e scorci della città. E non mancherà la possibilità di degustare prodotti tipici. Alle 10 l’apertura degli stand. A Casa Sponge l’esperienza sensoriale ‘Suono cioccolato yoga visciola’. In sala consiliare (10.30) la presentazione del libro ‘Giuseppe Lombardi 50 anni di storia pergolese’ a cura dell’associazione Pergola Nostra. Dalle 11 alle 12 e dalle 15 alle 16 CioccoLaboratorio per bambini. La stupenda chiesa di Santa Maria di Piazza ospiterà il concerto di Natale del ‘Melodic Living Ensamble’. Negli spazi di Officina Giovani il Dolce Show Cooking con lo chef Gianluca Passetti e il sommelier professionista Raffaele Papi. Da uno chef all’altro, si proseguirà con Il Panettone dell’Hotel Giardino e il Vino di Visciole, insieme a Massimo Biagiali e al sommelier Gianni Riccioni. Ci si sposterà quindi in piazza Ginevri per ascoltare Diego Trivellini e la sua Fisarmonicorchestra: musica da film e grandi classici.

Nel week-end si terrà anche il tradizionale raduno camper organizzato dalla Pro loco, capace di attirare sempre tantissimi turisti. Info: prolocopergola.it. La CioccoVisciola è il clou del ricco programma ‘E’ Natale a Pergola’ ideato dall’Amministrazione insieme a Pro loco, associazioni ed esercenti per le festività. Tante le iniziative da sabato 14 sino alla fine dell’anno. In programma concerti, spettacoli, animazione, l’arrivo di Babbo Natale, recite. Per tutto il periodo natalizio saranno in mostra nelle vetrine del centro storico le opere di artisti locali e dei lavori dei bambini della scuola dell’infanzia. Fino al 31 dicembre è possibile visitare il Museo con un biglietto scontato.

Programma completo e informazioni: comune.pergola.pu.it – Pagina Facebook Cioccovisciola di Pergola – Festa Cioccolato e Visciolato