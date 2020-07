Confcommercio Fano: cinque mila euro di mascherine donate all’azienda ospedaliera Marche Nord

16 Luglio 2020 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Ancora importanti donazioni per il presidio medico Santa Croce di Fano. La Presidente della Confcommercio di Fano, Barbara Marcolini, ha consegnato al direttore Generale dell’azienda ospedaliera Marche Nord Maria Capalbo, mascherine ffp3 per un valore di cinque mila euro derivanti dalla raccolta fondi “una mano per il S. Croce” lanciata i mesi scorsi.

“Grazie a Confcommercio per questo importante contributo – spiega il direttore Maria Capalbo – i dispositivi di protezione individuale sono fondamentali per la protezione del personale sanitario e dei pazienti. Dobbiamo continuare a tenere alta l’attenzione, proprio per non permettere al virus di ripresentarsi con la stessa virulenza che abbiamo conosciuto negli scorsi mesi di emergenza”.

“Una donazione – spiega la presidente Marcolini – che vuole rappresentare da parte di tutti i nostri associati un ringraziamento agli operatori sanitari che sono stati in prima linea a combattere la battaglia contro un virus che ha travolto il nostro territorio. Un lavoro che non possiamo dimenticare”.

Per la Confcommercio erano presenti: i Vicepresidenti Luciano Cecchini e Martina Carloni, il Segretario Marco Arzeni. La Confcommercio di Fano ringrazia sentitamente tutti coloro che hanno contribuito con la propria donazione, in particolare: Lomartire Mattia, Baldocchi Simona, ASD Bocciofila San Cristoforo, Lega Navale Italiana, Computer Sistemi, Fisherman Club. Un ringraziamento anche alla Creval Fano per il fattivo sostegno.

