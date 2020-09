Confermato “Il Natale che non ti aspetti” ma senza mercatini

14 Settembre 2020 // di Fanoinforma // Comments

PESARO – “Il Natale che non ti aspetti”, format che unisce le maggiori manifestazioni natalizie della provincia di Pesaro e Urbino, ci sarà anche quest’anno, in forma ridotta e nel rispetto delle normative anti Covid. Ad annunciarlo è Damiano Bartocetti, presidente del Comitato provinciale Unpli (Unione nazionale Pro loco d’Italia) che da vari anni promuove e organizza la “messa in rete” degli eventi, con il sostegno della Regione Marche, il patrocinio della Provincia di Pesaro e Urbino e la collaborazione dei vari Comuni.

“Mi sono confrontato con il prefetto Vittorio Lapolla, che ringrazio per la disponibilità – dice Bartocetti -, sulla nostra intenzione di mantenere gli eventi pur in forma diversa, ridotta, senza mercatini e seguendo il necessario distanziamento e le altre disposizioni di legge. D’accordo con la Prefettura, nelle prossime settimane verrà fatta una riunione con autorità sanitarie, forze dell’ordine ed associazioni di categoria per studiare il da farsi e nuove modalità organizzative”.

Damiano Bartocetti presidente Unpli provinciale