Contest nazionale a Fano dedicato agli amici a 4 zampe

Fano (PU) – Il Club Cinofilo Provinciale delegazione E.N.C.I. della Provincia di Pesaro e Urbino organizza a Fano un importante evento nazionale. Trattasi di una Mostra Nazionale Canina riconosciuta ai fini del campionato italiano di bellezza per tutte le razze.

L’appuntamento è per sabato 25 e domenica 26 agosto presso il Codma di Fano.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Fano e dalla Regione Marche, è realizzata con la collaborazione dell’ENCI, Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, della Nuova Veterinaria srl, di Pantarei e vede anche l’importante contributo della BCC di Fano.

SABATO 25 Agosto

All’interno dell’area Codma si svolgerà il CAE 1 che vedrà impegnati il binomio cane-conduttore al superamento di differenti ostacoli o sollecitazioni da parte di figuranti presenti durante la prova.

Per chi non conoscesse CAE-1, significa “Controllo Affidabilià ed Equilibrio”, è un semplicissimo test che “mira a certificare un cane socialmente affidabile e senza problematiche di comportamento, prendendo in considerazione il binomio cane-conduttore nella vita quotidiana“. Poiché non viene giudicato soltanto il cane, ma il binomio, anche più persone possono conseguirlo con lo stesso soggetto. L’età minima di partecipazione per il cane è di 15 mesi, per il conduttore di 12 anni.

Possono partecipare tutti i cani, meticci compresi. Son esclusi, per ovvi motivi, soltanto i cani affetti da malattie della pelle e da ogni altra malattia contagiosa e le femmine chiaramente in lattazione. Le femmine in calore possono partecipare, ma passano per ultime (come in tutte le prove di lavoro).

Sempre all’interno dell’area si svolgerà il BOXER MATCH, un incontro amatoriale di appassionati della razza, organizzato dal Gruppo Marchigiano del Boxer Club d’Italia.

Come si svolge il programma

Ore 15.00 Iscrizione CAE 1 e Boxer Match

Ore 16.00 Inizio CAE 1

Ore 17.00 Inizio Boxer Match (iscrizione gratuita)

DOMENICA 26 Agosto

L’evento ha valenza nazionale e si prevederà una notevole affluenza di espositori e di spettatori. I soggetti iscritti sono 370 circa, in rappresentanza di 105 razze, che saranno selezionati da esperti giudici italiani e stranieri.

Ingresso libero

Come si svolge il programma

Ore 8.00 Ingresso espositori e controllo veterinario

Ore 8.30 Ritiro catalogo nei ring

Ore 10.00 Inizio dei giudizi (senza interruzioni)

Ore 14.00 Dimostrazione cinofila a cura del Centro Cinofilo Alfa Dog

Ore 14.30 Junior Handler

Ore 15.00 Dimostrazione cinofila a cura del Centro Cinofilo Dog Time

Ore 15.30 Inizio Ring d’Onore

Razze Italiane – Best in Show: Juniores – Giovani – Veterani

Coppie – Gruppi di allevamento

Raggruppamenti – Best in Show

Concessa la “MOSTRA SPECIALE” per 2 razze CHIHUAHUA con 37 soggetti iscritti e LAGOTTO ROMAGNOLO, tipica razza italiana, con 35 soggetti iscritti.