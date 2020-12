Cora Fattori lascia “Insieme è Meglio” e diventa coordinatrice di +EUROPAPU’

4 Dicembre 2020 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Una nuova proposta politica prende forma nel nostro territorio. Su iniziativa di un gruppo di iscritti provenienti da tutta la provincia di Pesaro e Urbino si è costituita oggi +EUROPAPÙ’, gruppo territoriale di +EUROPA, per la Provincia di Pesaro e Urbino con l’obiettivo dichiarato di portare avanti anche nella zona della nostra provincia le istanze “progressiste, europeiste, laiche e liberali” del partito fondato da Emma Bonino. Hanno presenziato (telematicamente) il Segretario nazionale Benedetto Della Vedova, l’On. Riccardo Magi, deputato di +Europa, ed altri membri del gruppo nazionale.

Il Consiglio Direttivo – formato da Cora Fattori (ingegnere), Pier Paolo Loffreda (professore universitario a Urbino e Macerata), Ferdinando Romano (agente di vendita di prodotti chimici), Adrio Marini (Funzionario giudiziario), tesoriere Alessandro Cirelli (Avvocato) – annuncia di avere l’ambizioso programma di portare avanti gli obiettivi nazionali (Stati Uniti d’Europa, Diritti, Giustizia, Parità fra generi e fra generazioni, Ambiente, Rivoluzione Digitale, Lavoro, ecc.) di pari passo con quelli locali, partecipando attivamente alla politica provinciale e comunale, organizzando eventi ed iniziative con il coinvolgimento della cittadinanza.

È stata nominata coordinatrice del gruppo Cora Fattori, consigliera comunale nella città di Fano, che annuncia la sua uscita del gruppo consiliare Insieme è Meglio: “Uscirò dal gruppo ‘Insieme è Meglio’ per accogliere l’invito di dedicarmi al 100% a questo nuovo progetto politico in cui credo molto e che rispecchia in pieno il mio pensiero politico.

Per quanto rispetti i componenti di Insieme è Meglio, persone di cuore e che sono contenta di aver conosciuto, abbiamo visto fin da subito di avere punti di vista diversi su molte tematiche affrontate in consiglio. Purtroppo capita, quando nascono gruppi civici a ridosso delle elezioni, che non siano sempre chiari valori, tematiche e visione politica. Sono da sempre vicina a +Europa, da ben prima delle elezioni comunali del 2019, tanto da aver partecipato al primo congresso, tenutosi a Milano, con famiglia al seguito, mio marito, con cui condivido la passione europeista e la piccola ancora di pochi mesi. Sono felice ed onorata di essere stata nominata coordinatrice del gruppo, e spero che in tanti si uniranno a noi in questa nuova avventura. Intendo rispettare gli impegni presi in campagna elettorale

e continuare a lavorare per realizzare i punti del programma scritto assieme ai ragazzi di Insieme è Meglio. Il progetto di efficientamento energetico, il recupero della Ex Caserma Paolini, un sistema di valutazione oggettiva dell’operato della PA, l’accessibilità e l’inclusione della città, sono tutti punti nati dal confronto con Insieme è Meglio che ho sempre portato avanti con determinazione” dice la Fattori, che prosegue ” l’esperienza delle elezioni regionali è stata molto importante, sono contenta di aver accolto l’invito di +Europa a presentare la mia candidatura nella lista Rinasci Marche. Ho compreso quanto troppo spesso sia necessaria oggi una proposta seria, scientifica ed europeista, capace di dare risposte concrete per la crescita del territorio. Ambiente Digitale e Sociale saranno i tre asset su cui lavorare, come indicato anche dalla UE nelle linee guida del Recovery Fund. Adesso grazie all’Europa arriveranno molte risorse per il territorio ed occorre essere preparati“.

Un nuovo gruppo a servizio del territorio, che dichiara da subito la volontà di collaborare con le altre forze politiche progressiste come Azione, Volt ed Italia Viva, per offrire una risposta alternativa e dinamica.

Per chi volesse partecipare ai lavori del gruppo, sarà possibile trovare i contatti sul sito nazionale di +EU, alla sezione “gruppi” oppure mettersi in contatto con i fondatori attraverso i canali social. “Siamo aperti a chiunque desideri un cambiamento della politica e sia curioso di conoscere +Europa: una casa molto accogliente, che si ispira ai valori fondanti dell’Unione Europea: Dignità umana, Libertà, Democrazia, Uguaglianza, Stato di diritto, Diritti umani.” spiega Alessandro Cirelli, membro più giovane del gruppo, 27 anni, avvocato di Pesaro. Parte quindi questa nuova avventura: Giovane, europea, professionale!