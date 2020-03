Coronavirus, Confcommercio costretta a rivedere la programmazione degli eventi

26 Marzo 2020 // di Fanoinforma // Comments

Pesaro – “Amerigo Varotti, Direttore generale di Confcommercio Marche Nord spiega: al momento abbiamo dovuto rinviare lo svolgimento di alcune iniziative per noi molto importanti e strategiche per le nostre imprese ed il turismo. Penso all’edizione primaverile dei WEEK END GASTRONOMICI, l’evento più longevo che Confcommercio organizza da 37 anni: sicuramente la riprenderemo magari cambiandone il nome quando saremo tornati alla normalità. E’ un evento promozionale che favorisce il mondo della ristorazione che, dopo questa batosta, ha necessità di tante iniziative per riportare la gente nei ristoranti. Rinviata anche la presentazione a URBINO e a ROMA del libro su RAFFAELLO che la nostra Associazione ha deciso di realizzare in occasione del 500° anniversario della morte del Divin pittore. Il libro ” RAFFAELLO. E LUCE SIA ” di Olivia Nesci e Rosetta Borchia avrà tutto il risalto che merita così come tutte le iniziative programmate per il nostro progetto “URBINO RAFFAELLO 2020”.

“Abbiamo rinviato – sottolinea Amerigo Varotti – l’educational tour rivolto alle agenzie di viaggio che era previsto dal 27 al 29 marzo a FANO nell’ambito dell’ITINERARIO DELLA BELLEZZA. Ovviamente quando potremo ripartire l’Itinerario sarà il protagonista di tante iniziative principalmente sul mercato italiano. Sono invece state annullate le presentazioni dell’itinerario della bellezza a Berlino, a Mosca e a Bergamo dove avevamo acquisito uno spazio ad una fiera dal 2 al 5 aprile”.

“A conclusione del suo intervento il presidente di Confcommercio precisa – in questi giorni stiamo impostando tutta la programmazione per la promozione dell’Itinerario della bellezza che, quando potremo ripartire, vedrà ogni settimana la realizzazione di un evento iniziative di comunicazione e pubblicità. Siamo quasi pronti per il lancio del nuovo prodotto turistico “L’ITINERARIO DELLE ROCCHE DI FRANCESCO DI GIORGIO”, mentre è pronta per la stampa la 2^ edizione dell’ITINERARIO ARCHEOLOGICO con la presenza del patrimonio archeologico della città di Fano. Superata l’emergenza servirà una grande azione di rilancio dell’economia e la Confcommercio di Pesaro e Urbino/Marche Nord farà la sua parte “