Coronavirus, due donne fanesi tra le 22 vittime di oggi

MARCHE – Mentre il premier Conti sta annunciando misure a sostegno dei Comuni e mentre le varie istituzioni stanno intervenendo ogni giorno con le proprie forze per fronteggiare l’emergenza, arriva puntuale il report del Gores, il Gruppo Operativo Regionale Emergenza Sanitaria.

Sono 22 le vittime di oggi del Coronavirus, due delle quali fanesi (due donne) di 94 e 75 anni, entrambe con patologie pregresse e ricoverate rispettivamente a Torrette e Pesaro.

Ad oggi i deceduti nella nostra Regione sono 386 con un età media di poco inferiore agli 80 anni.

Il dato dei contagi parla invece di 3373 positivi (su 9884 tamponi effettuati). 166 i pazienti che si trovano al momento in terapia intensiva, 270 sono in semi intensiva, 529 in reparti non intensivi.

6522 sono invece le persone in isolamento domiciliare, 2715 nella sola provincia di Pesaro dove si registrano 2080 casi asintomatici e 635 sintomatici.