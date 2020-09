Coronavirus, nessun pesarese tra i positivi accertati oggi

7 Settembre 2020 // di Fanoinforma // Comments

REGIONE MARCHE – Non c’è nemmeno un residente in provincia di Pesaro-Urbino tra i 6 casi positivi comunicati questa mattina dal Gores che nel consueto report fa sapere di aver testato 636 tamponi: 348 nel percorso nuove diagnosi e 288 nel percorso guariti.

I positivi sono tutti nel percorso nuove diagnosi: 3 in provincia di Ancona, 2 in provincia di Ascoli Piceno e 1 in provincia di Macerata. Questi casi comprendono 2 rientri dall’estero (Romania), 2 soggetti sintomatici, un caso rilevato dallo screening percorso sanitario e uno in fase di verifica.

Nel week end invece, quando di casi positivi ne sono stati accertati 52 su 2.980 tamponi esaminati, i pesaresi erano 27, ovvero più del 50% del totale.

Anche in quei casi la maggior parte dei positivi risulta aver soggiornato all’estero negli ultimi giorni (Kosovo, Albania, Moldavia, Afghanistan e Macedonia).