Coronavirus: scuole chiuse fino a sabato 29 febbraio compreso

Fano (PU) – Scuole chiuse fino a sabato 29 febbraio compreso. Il sindaco Massimo Seri ed il Comune di Fano, attraverso i canali social, hanno comunicato che “Il presidente della Regione Marche, sulla base del fatto che ci sono 6 casi positivi in Regione, ha sostenuto di emanare una nuova ordinanza fino alle 24.00 di sabato”. Restano quindi in vigore tutte le direttive già comunicate in precedenza in merito alla chiusura di scuole, musei, teatri, ecc. Questa nuova iniziativa della Regione arriva dopo che il Tar aveva bocciato la precedente ordinanza perché giudicata illegittima dal premier Conte.

In un videomessaggio il governatore Ceriscioli ha detto che “La sospensiva del Tar è motivata dal fatto che al momento dell’ordinanza non era segnalati casi nelle Marche. Oggi i casi positivi sono sei, ho ritenuto dunque opportuno fare una nuova ordinanza, con nuove motivazioni fino alle ore 24 di sabato con le stesse indicazioni e misura dell’ordinanza precedente. Vengo incontro a una scadenza che è quella che in generale applicano anche le altre regioni, per poi vedere cosa fare con l’evoluzione della situazione”.

La coppia di coniugi fanesi invece è stabile e sembra che il link epidemiologico sia stato rinvenuto nel nord Italia.