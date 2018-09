Così piccoli e così famosi: due baby fanesi protagonisti in Tv

14 settembre 2018 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Non sappiamo se nel loro futuro ci saranno cinema o televisione ma le carte in regola per far si che questo avvenga ci sono tutte tanto che, nonostante la giovanissima età, presto si potranno leggere i loro nomi nei titoli di coda di un film nazionale.

Lorenzo Giambartolomei, 11 anni, e Karalina Orazietti, 6 anni, entrambi fanesi, essendosi classificati rispettivamente secondo e terza alla finale nazionale del concorso Mister of the Year and Star of the Year Baby 2018 lo scorso 25 agosto a Fiuggi, faranno parte del cast del film “Il segreto di Mandy” che si girerà in ottobre nel Lazio e di cui hanno già ricevuto il copione per una prima fase di studio.

Seconda elementare lei, seconda media lui, Karalina e Lorenzo sfrutteranno sicuramente questa esperienza come rampa di lancio per entrare nel mondo dello spettacolo anche se di impegni, hobby e passioni ne hanno anche tantissimi altri.

Karalina, mamma russa e babbo fanese, dopo la ginnastica ritmica ora è impegnata in danza classica e moderna e suona il pianoforte. Non è da meno Lorenzo che a Bologna, dove si è trasferito da qualche anno per motivi di lavoro dei genitori, suona il pianoforte, studia recitazione, gioca a tennis e non si fa mancare nemmeno qualche scatto per cataloghi o book.