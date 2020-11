17 Novembre 2020 // di Fanoinforma // Comments

Ancona – Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato la situazione alle ore 12 di oggi. In seguito ad ulteriore controllo, con la scheda gialla si rettifica il numero dei tamponi totali effettuati nelle ultime 24 ore, che non è di 2176 come comunicato nel report delle ore 9, ma di 2308. I positivi nelle Marche ad oggi sono 23955, di cui 4824 nella provincia di Pesaro e Urbino.