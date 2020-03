Csi e Omphalos, già raccolti 1.500€ per Marche Nord

26 Marzo 2020 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Si ferma l’attività degli sportivi ma non la loro generosità. In una sola settimana, infatti, atleti, tesserati e società sportive affiliate al Csi Pesaro-Urbino (sede in Fano) hanno risposto all’appello del presidente Marco Pagnetti e la somma raccolta in favore di Marche Nord è già di 1.500 euro.

A collaborare con l’ente in questa lodevole iniziativa è Omphalos, da sempre insieme al Csi per iniziative sociali e di sensibilizzazione, che ha contribuito con un cospicuo versamento.

“Il bonifico a Marche Nord sarà effettuato a fine marzo – spiega Pagnetti – pertanto rinnovo l’invito a tutti i nostri tesserati ad effettuare entro domenica 29 una libera donazione nel conto corrente del comitato (C.s.i.comitato Provinciale Pesaro-urbino – Sede Di Fano – IBAN: IT50U0851924308000000000459). La causale specifica per la donazione è “emergenza covid-19 Asur Marche nord”. Una volta raccolti, i fondi saranno girati all’ iban INSIEME PER MARCHE NORD”.