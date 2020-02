CSV Marche: alla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano uno spazio dedicato al volontariato

4 Febbraio 2020 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – La Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, comunica di aver messo a disposizione del Centro Servizi per il Volontariato delle Marche uno spazio all’interno della propria sede di via Montevecchio 114. Il CSV infatti, associazione riconosciuta di secondo livello che opera per lo sviluppo e la qualificazione del volontariato marchigiano e per la promozione della cultura della solidarietà, fornisce ai volontari, alle associazioni ed altri enti del Terzo Settore presenti sul territorio, servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo (ai sensi del D.lgs. 117/2017, Codice del terzo settore).

“Abbiamo voluto creare anche a Fano un punto di incontro fra le Organizzazioni di Volontariato ed il Centro Servizi – dichiara Giorgio Gragnola, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano”

Lo sportello di servizio CSV sarà attivo all’interno della Fondazione, tutti i martedì con orario dalle 15 alle 18. La Segreteria della Fondazione (tel. 0721.824331 e e-mail info@fondazionecarifano.it) è a disposizione per fissare i relativi appuntamenti.“Collaborare con la Fondazione per noi rappresenta un valore – aggiunge Simone Bucchi, presidente del CSV Marche – è importante avere una comunione d’intenti, che può significare, come in questo caso, condividere spazi e risorse”.