Da oggi la città ha la sua pista sul ghiaccio e una via dedicata interamente ai bambini

1 dicembre 2018 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Buona la prima per il Natale Più 2018 che oggi pomeriggio ha presentato alla città due delle grandi novità di quest’anno. Alle 17 in punto, in un’atmosfera davvero magica, l’amministrazione comunale, la Proloco, e la Regione Marche, hanno inaugurato la Pista del Ghiaccio di piazza Avveduti. La struttura, che rimarrà aperta fino al 6 gennaio, è stata subito presa d’assalto dai centinaia di fanesi e turisti che non hanno voluto perdere l’occasione di provarla al day one.

Tra qualche cascatone, risate e atmosfera serena e gioviale, si è arrivati fino alle 18 quando l’attenzione si è spostata su un’altra grande novità di quest’anno: la via dei Ciliegi e dei Bambini. Via Garibaldi, trasformata ad hoc con addobbi, mercatini e il grande albero di Del Signore-Seri che fino all’anno scorso spadroneggiava in piazza XX Settembre, è stata aperta con uno spettacolo condotto dall’attore fanese Marco Florio nei panni del “Mago del Natale” che ha presentato alla città quelli che saranno i padroni di casa della via e che avranno il compito, tutti weekend, di trasporate i bambini nel fantastico mondo del Natale: l’Elfo Più e l’Elfo Meno. Dopo un rito magico, fatto di balletti, pozioni e recitazione i due simpatici Elfi hanno pronuciato la formula e dato il via all’accensione del grande albero che illuminerà fino alla fine delle festività la via, rendendola ancor più bella e suggestiva.

La ciliegina sulla torta del Natale Più 2018, verrà però inaugurata domani quando, alle 18 in piazza XX Settembre, al termine del suggestivo spettacolo dei professionisti di Ultrasound che si preannuncia più luminoso che mai, si accenderà il grande abete normandiamo che capeggia al centro della piazza. Da quel momento tutti gli allestimenti del centro città prenderanno vita, si illumineranno e daranno il via al ricco programma di appuntamenti che accompagnerà fanesi e turisti fino al 6 gennaio.