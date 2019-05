Dal Destination Management al Turismo Accessibile. Se ne parla sabato a Fano

2 Maggio 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Si terrà Sabato 4 maggio, alle ore 10.30, presso “The Deck” (Marina dei Cesari, Fano), il secondo incontro organizzato da Filippo Borioni e Cora Fattori della lista “Insieme è Meglio”.



Il convegno sarà incentrato sulla necessità di sviluppare una visione strategica nella gestione del turismo attraverso la redazione di un piano pluriennale che partendo dall’analisi dei dati tracci un percorso definendo obbiettivi ed azioni. In aggiunta, verranno presentate altre proposte ad esso

connesse, dalla valutazione strategica degli eventi ad un nuovo strumento per promuoverli, dall’importanza del lavoro in sinergia con il territorio all’importanza del turismo accessibile per le destinazioni turistiche. A testimonianza di tale sensibilità verso l’inclusione sociale sarà presente

anche interprete LIS (linguaggio internazionale dei segni).

“Il mondo del turismo è un mercato e come tale deve essere affrontato – dichiara Filippo Borioni -. Un mercato altamente competitivo in cui le approssimazioni e la mancanza di professionalità nel settore non possono essere più tollerate. Si parla spesso del turismo come petrolio: un piano

strategico rappresenta il pozzo, ossia lo strumento per rendere redditizia la risorsa”.



Un’esperienza nel turismo che parte da lontano quella di Borioni: laurea in Marketing e specializzazione in Marketing Turistico, imprenditore nel settore da 14 anni e da 7 Presidente per le Marche delle imprese balneari.

Sono previsti interventi di ospiti di livello internazionale come Bruno Bertero (Destination Manager Friuli Venezia Giulia, redattore dei piani strategici per la città di Parma e di molte altre destinazioni italiane ed europee), Mario Romanelli (Business Developer di Travel Appeal, società di

analisi dati che opera a livello mondiale) e Massimo Domenicucci (Piattaforma Solidale, associazione che opera nella consulenza per l’accessibilità dei territori e delle strutture).



“Un incontro di grande valore, sia per le tematiche sia per gli ospiti presenti. In tanti anni di attività nel settore ho avuto il piacere di partecipare a numerose conferenze e workshop nei quali ho sviluppato la visione che ora cerco di portare a Fano e ho conosciuto professionisti di caratura internazionale, come quelli presenti a questo incontro, che ringrazio per la loro amichevole partecipazione.”



Dopo la presentazione di un nuovo progetto per l’ex Caserma Paolini e una nuova visione per lo sviluppo urbanistico della città di Fano, sempre ad opera di Fattori e Borioni, i due candidati al consiglio comunale si dedicano ad un settore produttivo di grande importanza per lo sviluppo del

territorio.



“La nostra visione d’insieme crea un’idea di Fano come città e non come paese, dall’urbanistica al turismo: il progetto della Caserma, sul quale abbiamo ricevuto molti complimenti, crea spazi e servizi indispensabili per una crescita dal punto di vista estetico e funzionale a beneficio di cittadini, attività commerciali e turisti”, conclude Cora Fattori.