Dal mare alla tavola, su Fano Tv arriva “Cuochi di bordo”

24 settembre 2018 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – 80 ore di lavorazione, un centinaio di ciak, 10 puntate, 30 ospiti, una quindicina di chef, tre vongolare, 10 pescatori, una troupe ed un conduttore. Sono questi i numeri di “Cuochi di Bordo”, nuova produzione televisiva di FanoTv che da metà ottobre prenderà il via sul canale 17 visibile in tutte le Marche e che parlerà innanzi tutto delle nostre vongole, orgoglio locale oltre ai bombolini, assieme alle specie ittiche di maggior pregio del nostro mare, realizzata in collaborazione con l’associazione Vongolai, l’associazione armatori piccola pesca e produttori pesca con fondi comunitari e regionali del flag Marche nord.

Uno sforzo di produzione degli operatori ittici che vedono nella promozione e divulgazione della sana alimentazione un elemento indispensabile per sostenere l’economia legata al mare ed indirettamente al territorio alimentando il circolo virtuale di accoglienza, prodotto fresco pescato e ristorazione.

In ogni puntata un marinaio ed uno uno chef, dopo aver acquistato al mercato del pesce fresco di giornata, si chiuderanno in cucina per esprimere il meglio della cucina creativa e di quella tradizionale, dopodichè a tavola a gustare le loro prelibatezze con tre ospiti diversi ad ogni puntata.