Dalla danza rinascimentale alla riscoperta dei luoghi della romanità

23 Agosto 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Prosegue la rassegna di eventi speciali dedicati alla mostra “Leonardo e Vitruvio: oltre il cerchio e il quadrato. Alla ricerca dell’armonia. I leggendari disegni del Codice Atlantico” ospitata nella Sala Morganti del Museo del Palazzo Malatestiano dal 12 luglio al 13 ottobre 2019.

Sabato 24 agosto, alle ore 21, si terrà l’evento “Misura è prima. Arte e Scienza del danzare all’epoca di Leonardo”, una visita animata con intermezzi di danza rinascimentale e piccolo laboratorio di coinvolgimento finale.Il percorso, a cura del Gruppo di Danza Storica Guglielmo Ebreo da Pesaro (direzione Enrica Sabatini), si snoda tra la mostra e le sale del Museo e sceglie una chiave preziosa e inconsueta, nella quale si riflettono – in perfetta corrispondenza tra le differenti pratiche artistiche dell’epoca – un’inesausta ricerca di armonia e bellezza.

Domenica 25 agosto, sempre alle ore 21, nuovo appuntamento con il “Grand Tour della Città: alla scoperta delle origini romane”. Questa volta la visita, in collaborazione con Archeoclub d’Italia, sede di Fano, riguarderà la mostra e l’area archeologica nei sotterranei della Chiesa di Sant’Agostino, dove, in passato è stata da alcuni ipotizzata la presenza dei resti della Basilica di Vitruvio.

L’ingresso è gratuito, incluso nel biglietto di mostra a tariffa intera, € 12,00 senza riduzioni. Ogni biglietto consente l’ingresso alle tre sedi di mostra (Fano, Pesaro e Urbino) e ad uno a scelta tra gli eventi speciali.

Proseguono anche le visite guidate settimanali a partenza garantita, domenica e i festivi ore 19, ingresso € 3,00 in aggiunta al biglietto di mostra. I più piccoli possono invece divertirsi con le attività didattiche settimanali. Questo sabato, 24 agosto, l’appuntamento è alle ore 18 in Sala Morganti con “Prendo il volo… e ciao!”, visita dinamica e laboratorio dedicati al tema del fallimento: sulla macchina aerea Leonardo era esperto, ma ancora non l’aveva proprio perfezionata! E’ per questo che preferisce inventare anche il paracadute! Facciamo anche noi degli esperimenti! E proviamo… proviamo… proviamo! Le attività sono a prenotazione consigliata e hanno il costo di € 4,00 a partecipante.

Eventi ed attività sono a cura di Sistema Museo. Per informazioni e prenotazioni: 392 0972255 – fano@sistemamuseo.it

Il programma completo degli eventi è consultabile sul sito www.mostreleonardoraffaello.it La Mostra, organizzata nell’ambito del progetto “Mostre per Leonardo e per Raffaello”, ha il sostegno della Regione Marche, del Comitato nazionale per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, del Centro Studi Vitruviani di Fano, del Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio.