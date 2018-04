Dalla Peppa una serata dedicata al sigaro

10 aprile 2018 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Evento imperdibile quello organizzato a Fano dall’Osteria dalla Peppa e Biagioli Vini il giorno mercoledì 11 aprile prossimo per presentare un nuovo sigaro tutto italiano della azienda “compagnia toscana sigari” coordinato da Massimo Tonelli di “Tabacco e dintorni” la storica tabaccheria di Piazza XX Settembre a Fano. E’ interessante la storia di questa azienda e del sigaro in questione. Sorta per un errore cartografico nel 1441, Cospaia era una repubblica governata dai suoi stessi abitanti, riuniti sotto il motto “Perpetua et firma libertas”. Il tabacco giunse a Sansepolcro nel 1570 e, ben presto, trovò a Cospaia terre fertili e libere in cui prosperare. Oggi la Repubblica non esiste più, ma su quei terreni il tabacco cresce ancora. Per celebrare questa storia affascinante, la Compagnia Toscana Sigari e il Comune di San Giustino presentano il Tornabuoni Cospaia: una Produzione Speciale Long Filler e fatta Totalmente a Mano, adoperando solo Kentucky del territorio. È un sigaro elegante, ricco di aromi antichi e straordinariamente equilibrato, grazie alla paziente stagionatura di ventiquattro mesi. Quello di mercoledì sarà un viaggio nella storia della tabacchicoltura toscana grazie anche alle sigaraie che mostreranno il sapiente lavoro manuale per creare un sigaro. La cucina dell’Osteria insieme a Biagioli faranno assaggiare una Tartarre di Fassona con salse fatte in casa insieme allo Spumante Rose’ Metodo Classico Costaripa. Seguiranno Gnocchi al ragu’ di coniglio e Tagliatelle al ragu’ di piselli ovviamente fatte a mano con il mattarello accompagnate con il Bianchello del Metauro doc Superiore “Giglio” dell’azienda agricola fanese Di Sante poi Anatra in porchetta accompagnata con asparagi insieme alla Lacrima di Morro d’Alba doc Mancinelli. Verrà presentato in esclusiva un dolce al tabacco.

La presentazione del sigaro Tornabuoni Cospaia in collaborazione con Compagnia Toscana Sigari potrà essere accompagnata con Doorly’s Rum X.O. 40% Doorly’s (Barbados) oppure Rhum Don Q Gold 40% Don Q Rhum (Portorico). Il costo della serata è 35 euro ma è necessaria la prenotazione al numero 3316454088.